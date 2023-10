Procès d’Adecco pour fichage racial : «En 2001 le racisme n’était pas un sujet»

A l’entrée de la salle 2.05 du tribunal judiciaire de Paris, ce jeudi 28 septembre, une foule dense se forme. Un procès inédit se tient ici : vingt-deux ans après le dépôt de plainte, le groupe franco-suisse Adecco, mastodonte de l’intérim, est jugé devant la 31e chambre correctionnelle pour fichage racial et discrimination à l’embauche. Selon les associations SOS Racisme, qui avait déposé la plainte initiale, et la Fédération nationale des maisons des potes - un réseau d'associations des quartiers défavorisés -, une agence Adecco située dans le XVe arrondissement de Paris aurait tenu une liste de 500 intérimaires noirs, entre 1997 et 2001, et les aurait écartés de certaines missions en restauration et hôtellerie.

«Une durée absolument catastrophique»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]