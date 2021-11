[Prix du public] Votez pour les Trophées des ingénieurs du futur

Douze projets sont nommés aux 18e Trophées des ingénieurs du futur organisés par L'Usine Nouvelle et Industrie et Technologies. En plus des prix décernés par un jury dans les catégories Innovation, Tech for good, Digital et Recherche, vous avez la possibilité de voter pour le prix du public. Ces projets, ce sont leurs porteurs qui en parlent le mieux : découvrez -les à travers des pitch vidéos et des portraits écrits par les journalistes de la rédaction. Et rendez-vous en bas de cette page pour voter (jusqu'au 25 novembre à 20 heures) !