[Prix de l'ingénieur de l'année 2021] Jean Botti, pionnier de l’avion électrique

Les start-uppers sexagénaires ne courent pas les rues. Avec 64 printemps au compteur, Jean Botti n’a pourtant rien à envier aux fougueux entrepreneurs sortis d’école. Via sa start-up VoltAero, créée en 2017, à Royan (Charente-Maritime), il a tout ce qu’il faut pour vendre du rêve : un projet en rupture, une ambition répondant au défi de la décarbonation de l’industrie et une concrétisation industrielle imminente. Mais l’ingénieur possède aussi deux atouts plus rares, de la bouteille et un charisme évident, offrant à son projet la crédibilité qui fait souvent défaut aux néophytes.