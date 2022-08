«Prime Macron» pérennisée pour toutes les entreprises, débat autour des heures supplémentaires… Le paquet pouvoir d’achat poursuit son parcours parlementaire

Réunis en commission mixte paritaire (CMP) lundi 1er août à partir de 18 heures, les sept députés et sept sénateurs chargés de trouver un compromis sur le premier texte du paquet pouvoir d’achat, le projet de loi «portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat» et ses 20 milliards d’euros de dépense, n’ont pas tardé à se mettre d’accord. La réunion a été pliée en à peine plus d’une heure et le texte devrait être définitivement adopté mercredi 3 août dans l’après-midi. «Cet accord trouvé en commission mixte paritaire prend en compte la volonté du Sénat de faire en sorte que le travail paie», s’est félicitée peu après la réunion la sénatrice rapporteure du texte pour la commission des Affaires sociales Frédérique Puissat (LR), citée par un communiqué. L’Usine Nouvelle récapitule les mesures actées.

Renommée, la «prime Macron» pérennisée

[...]