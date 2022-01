[Présidentielle] Smic, temps de travail... Les propositions du «socle commun» de la Primaire populaire

C’est parti. Le vote de la Primaire populaire s’est ouvert en ligne ce jeudi 27 janvier, et se tiendra jusqu’au 30 du mois. Sept personnalités ancrées à gauche se trouvent sur la ligne de départ, mais seules quatre ont accepté d’y participer : l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, la militante écologiste Anna Agueb-Porterie, l’experte en santé publique Charlotte Marchandise et le député européen Nouvelle Donne Paul Larrouturou. Les noms de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo figureront également sur les bulletins de vote électronique, mais tous ont refusé d’être soumis au vote. A noter que le communiste Fabien Roussel n’a pas été sélectionné.