Au lendemain du second tour qui se tient le 24 avril, commencera la partie la plus difficile pour le prochain locataire de l’Élysée : mettre en œuvre ses promesses de campagne. Pour convaincre les indécis, Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient les mesures de soutien au pouvoir d’achat... Sans toujours de financements en face. Le rétablissement des comptes publics a glissé loin des priorités de chacun des deux camps. Rien à voir avec la campagne de 2017.

Depuis la pandémie, « la contrainte de financement est devenue lâche avec le "quoi qu’il en coûte", reconnaît l’économiste Emmanuel Jessua, de l’institut Rexecode. Mais cela risque de ne pas le rester longtemps ». Contrairement à 2017, l’institut économique a préféré s’abstenir de chiffrer dans le détail les programmes des deux candidats, estimant les mesures économiques trop floues.

Risque de dérapage budgétaire pour Marine Le Pen

