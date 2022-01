[Présidentielle] Gaspard Koenig, un philosophe en campagne

Lundi 31 janvier, Gaspard Koenig et sa petite équipe de campagne se rendent chez Frégate, un sous-traitant de rang un de l’aéronautique et du ferroviaire. Au siège de l’ETI industrielle de 600 salariés à La Voulte-sur-Rhône en Ardèche, le philosophe passé à l’action politique, dévoile sa vision pour l’économie et les entreprises. Gaspard Koenig fait partie de ses « petits » candidats qu’une élection présidentielle fait émerger. Ce normalien, brièvement plume de Christine Lagarde, dédié aux idées depuis dix ans, se définit comme un « centriste radical ».