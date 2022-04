[Présidentielle] Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour, découvrez leurs programmes économiques

Le 24 avril 2022 verra se jouer un remake du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Ce 10 avril 2022, à l'issue du premier tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête des suffrages, avec 28% des voix (quatre points de plus que son score de premier tour en 2017), devant Marine Le Pen à 23% (deux points de plus qu'il y a cinq ans), selon les estimations des instituts de sondage. Ils se retrouveront donc au deuxième tour le 24 avril prochain.

Suivent Jean-Luc Mélenchon à 21%, et très loin derrière Eric Zemmour (7%) et Valérie Pécresse, qui flirte avec la barre des 5%. Les autres candidats ne franchissent pas cette barre fatidique, synonyme de remboursement des frais de campagne. Yannick Jadot, le candidat écologiste, est autour de 4%. Le candidat communiste Fabien Roussel réalise un score décevant vu sa dynamique de campagne, autour de 2,5%, mais devance la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo à moins de 2%. Jean Lassalle réalise un meilleur score qu'en 2017, avec plus de 3% des voix (contre 1,21 il y a cinq ans) ; Nicolas Dupont-Aignan suit une trajectoire opposée, passant de 4,7% en 2017 à un peu plus de 2% en 2022. Les deux candidats trotskistes sont à moins de 1%, Philippe Poutou devançant Nathalie Artaud.

Lors de la soirée électorale, Anne Hidalgo et Yannick Jadot et Fabien Roussel ont appelé à faire barrage à l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron au second tour. Valérie Pécresse annonce qu'elle votera également pour le président sortant. Jean-Luc Mélenchon va consulter ses militants pour trancher entre abstention et vote Macron au second tour. "Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen", a-t-il martelé. Eric Zemmour, "malgré ses désaccords", appelle ses électeurs à voter pour Marine Le Pen. "Rien n'est joué et le débat des quinze prochains jours sera décisif pour notre avenir et pour celui de l'Europe", a déclaré Emmanuel Macron devant ses supporters peu avant 22 heures.

Quels sont les programmes des deux qualifiés ?

Emmanuel Macron propose un programme qui s'inscrit dans la continuité de la politique économique qu'il a menée ces cinq dernières années. Il inscrit en haut des priorités «la souveraineté et l’indépendance énergétique et alimentaire». Il souhaite investir massivement dans les secteurs d'avenir pour continuer d'innover. Il réitère sa volonté de réformer les retraites. Quant à sa stratégie énergétique, elle reste inchangée : il faut accélérer sur les rénovations thermiques, relancer le nucléaire, développer des filières industrielles 100% françaises sur « tout le cycle de production du véhicule électrique », et plus uniquement la batterie, ainsi que « sur l’éolien en mer et de solaire, au moins ».

Marine Le Pen a fait du pouvoir d’achat le thème principal de son programme économique. Elle promet de sabrer les taxes et les impôts pour augmenter les salaires. En pleine crise d’inflation, le sujet a presque occulté une autre obsession de la candidate d’extrême-droite : l’immigration. Pour « rendre aux Français leur argent », le Rassemblement national a construit une série de propositions autour de la préférence nationale : réduire les aides sociales aux étrangers, attribuer les marchés publics aux entreprises françaises, mettre fin aux traités de libre-échange… L’équilibre financier du projet suscite tout de même des doutes chez les économistes.

