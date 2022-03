[Présidentielle] Ce que l'on sait du programme économique de Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan a dévoilé son programme le 24 janvier. A 61 ans, le candidat Debout la France se présente pour la troisième fois à la plus haute fonction de l’Etat. En 2017, le député de l’Essonne avait recueilli 4,7% des voix. Il avait appelé à voter Marine Le Pen au second tour. En 2022, le programme de l’élu souverainiste et eurosceptique comporte «100 décisions pour la France». Dans l’ensemble, les mesures proposées par l’ancien maire de Yerres sont axées sur le patriotisme économique. Nicolas Dupont-Aignan se targue par ailleurs de présenter un programme chiffré pour chaque mesure qu’il souhaite mettre en œuvre.

Son obsession

«Clairement, c’est produire en France», s’exclame-t-on dans l’entourage du candidat. Le «Made in France» revient en effet régulièrement dans la bouche de Nicolas Dupont-Aignan, même si son cheval de bataille ces derniers mois était plutôt «la suppression de l’état d’urgence sanitaire et des mesures liberticides comme le passe sanitaire ou vaccinal» – c’est d’ailleurs le premier point de son programme.

Il n’empêche, le candidat souverainiste met surtout en avant le patriotisme économique. Son objectif à long terme : «déclencher un cercle vertueux de croissance» et «récompenser le travail et le mérite» des Français. Pour y parvenir, le candidat mise sur les relocalisations et les entreprises, qu’il entend soutenir avec force. «Cela va passer surtout par des baisses de charges et d’impôts», souligne-t-on chez Debout La France.

Ses mesures pour les entreprises

