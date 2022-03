[Présidentielle] Ce que l’on sait du programme économique de Jean Lassalle

Fils de berger et ancien technicien agricole spécialisé, Jean Lassalle propose une batterie de mesures à destination des campagnes, dont il se veut le candidat et le défenseur face aux promoteurs de « l’écologie pure ». Pendant le quinquennat, le député des Pyrénées-Atlantiques s’est fait remarquer pour sa défense des gilets jaunes et son opposition au passe sanitaire. Bien qu’il se soit déjà présenté une première fois à l’élection présidentielle en 2017, Jean Lassalle n’a toutefois pas de programme budgété, comptant sur le « quoi qu’il en coûte » adopté pendant l’épidémie pour financer ses « plans Marshall ».

Son obsession

Dans son livre-programme, La France authentique, Jean Lassalle promet d’être le candidat du « renouveau de l’agriculture et de la ruralité ». Il prévoit d’y consacrer trois milliards d’euros par an et d’en faire une « grande cause nationale ». La distribution de la PAC sera revue en faveur des petits agriculteurs et les héritages agricoles exonérés de taxes. L’obtention de labels comme l’AOC ou l’AOP sera désormais conditionnée à des critères comme le bien-être paysan ou les bienfaits du produit pour la santé. Le candidat défend également la chasse et la pêche, « traditions populaires et pratiques ancestrales ».

