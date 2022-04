[Présidentielle - 10 propositions à la loupe] Garantir le capital, un moyen de mieux orienter l’épargne des Français vers l’économie tricolore?

Vouloir réorienter l’épargne vers l’investissement productif n’est pas un souhait nouveau. Les plus pessimistes parleront de serpent de mer. En France, l’épargne est traditionnellement orientée vers des placements peu risqués. « C’est plutôt une épargne administrée et sans risque, avec le livret A, le livret de développement durable et solidaire et les fonds en euros de l’assurance-vie », confirme Philippe Crevel, le directeur du laboratoire d’idées Le Cercle de l’épargne, auprès de L’Usine Nouvelle.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]