Près de la moitié des ETI s’attendent à une baisse de leur marge en 2023

En début d’année, la Banque de France prévoyait encore une inflation de 5,4% en moyenne pour 2023, après une hausse de 5,9% déjà en 2022 attisée par la flambée des prix de l’énergie et des matières premières. Face à cette valse des étiquettes, la rentabilité des entreprises est scrutée de près, notamment dans l’agroalimentaire où le gonflement des marges est même devenu un sujet d’intérêt pour le grand public. Les entreprises de taille intermédiaires (ETI) ne s’inscrivent globalement pas dans le même élan, selon l’enquête annuelle de conjoncture de Bpifrance qui leur est consacrée. Publiée jeudi 8 juin, celle-ci a été réalisée entre fin mars et mi-mai auprès d’environ 400 de ces entreprises à mi-distance entre les PME et les grands groupes.

47% des entreprises de l'industrie et de la construction anticipent une baisse des marges

