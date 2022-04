Réunir en un même bâtiment des techniques de construction jusqu'alors inédites ou encore peu utilisées, tel est le pari tenu du projet Empreinte, à Beaucouzé (Maine-et-Loire). Cette maison individuelle de 130 mètres carrés, sur deux niveaux, associe 20 acteurs de la filière pour construire plus rapidement, de manière plus performante sur le plan énergétique et de façon moins pénible. Aux manettes du projet, ERB, une entreprise générale de bâtiment de 80 personnes basée à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), qui intervient principalement sur des logements et des ouvrages tertiaires. L'inauguration de la maison est prévue jeudi 28 avril.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]