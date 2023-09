Première usine à l'échelle industrielle pour les microcapsules de la start-up Calyxia

La start-up francilienne Calyxia ambitionne de devenir un acteur majeur de la chimie de spécialités grâce à sa technologie innovante de microcapsules alliant biodégradabilité et hautes performances. Mais pour partir à la conquête du monde, il lui faut un site de production industriel. Ce sera le cas avec la mise en service, en 2024, de Vertuafab, sa première usine dont la création estimée à 21 millions d’euros est soutenue par l’Etat dans le cadre de l’appel à projets «Première usine».

«Nous produisons aujourd'hui à l’échelle semi-industrielle dans notre atelier de Bonneuil-sur-Marne, explique Michel Boyer-Chammard, directeur général délégué de Calyxia. Vertuafab constituera notre premier grand campus regroupant le siège social, la R&D et des lignes de fabrication pour tester notre modèle économique à l’échelle pleinement industrielle.» De 50 tonnes par an, le niveau de production passera à 3 000 tonnes annuelles grâce aux six lignes de fabrication et 150 embauches prévues.

[...]