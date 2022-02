Pourquoi Technip Energies investit dans une deuxième technologie de flotteur d’éolien en mer

L’éolien flottant est l’avenir de l’éolien en mer. Il permettra d’aller chercher des vents encore plus forts et stables loin des côtes, là où les fonds sont trop profonds ou trop accidentés pour poser ou planter des éoliennes. Dans cette perspective, les fabricants de turbines d’éoliennes comme General Electric ou Siemens développent des modèles de 12 voire 15 MW de puissance, quand celles actuellement installées à Saint-Nazaire ou Etretat par EDF ne font que 6 MW. Mais le vrai enjeu technologique de l’éolien flottant réside dans les flotteurs qui porteront ces éoliennes géantes, leur ancrage au fond de la mer et dans les câbles qui les relieront, via une sous-station, à la terre.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]