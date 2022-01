Pourquoi tant de start-up étrangères du quantique s’installent en Île-de-France

Et de six ! L’installation de la pépite finlandaise IQM à Paris, à la mi-décembre 2021, confirme l’attractivité de la capitale et la région Île-de-France pour les jeunes pousses étrangères du quantique. Après que la jeune entreprise californienne QC-Ware a ouvert le bal en 2019, les arrivées en provenance des Etats-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas ou encore d’Espagne se sont succédé.