Pourquoi Saint-Gobain et Ponticelli investissent dans l’hydrogène décarboné à partir de méthane de Sakowin

La jeune pousse Sakowin a annoncé le 5 janvier avoir levé un peu plus d’un million d’euros auprès d’industriels et d’investisseurs français, parmi lesquels le géant Saint-Gobain et les ETI Ponticelli Frères et ADF. La somme est assortie d’accords de collaboration pour développer les usages industriels de l’hydrogène turquoise, produit à partir de méthane.