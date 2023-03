Pourquoi Safran est le champion tricolore des dépôts de brevets

La crise sanitaire qui a durement touché l’aéronautique n’aura pas mis les capacités d’innovations de Safran à terre. L’équipementier et motoriste demeure pour la deuxième année consécutive le premier déposant de brevets en France, selon le palmarès 2022 de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) dévoilé vendredi 17 mars. Bien sûr, le Covid a provoqué une baisse de régime : Safran a déposé 931 brevets entre juillet 2020 et juin 2021, période prise en compte pour ce classement, contre 1103 en 2020 et 1037 en 2021. Reste que le groupe caracole une fois de plus en tête et continue de s’imposer dans le top 3 depuis plus de dix ans, tout comme Stellantis.

