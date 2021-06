Pourquoi Northvolt n'a pas peur de Tesla... Sa stratégie dans les batteries électriques expliquée par son cofondateur

2,75 milliards d'euros de plus au compteur. Le suédois Northvolt a annoncé mercredi 9 juin une nouvelle levée de fonds. Plus grande d'Europe, sa gigafactory de batteries de Skellefteå, dans le Nord de la Suède, vise désormais une capacité de 60 GWh. Un modèle auquel s'intéresse la France. Le co-fondateur et « Chief operation officer » de l’entreprise, Paolo Cerruti, rencontré par L'Usine Nouvelle en Suède, livre les dessous de sa stratégie et ses enjeux industriels.