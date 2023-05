Pourquoi les groupes chinois ne rachètent plus d'entreprises mais construisent des usines en Europe

Fini le temps où les investisseurs chinois rachetaient à tour de bras des entreprises européennes. Désormais ils y construisent des usines. Pour la première fois l’an dernier, les investissements des groupes chinois dans des projets d'implantations greenfield (à partir de rien) en Europe ont dépassé en valeur les acquisitions de sociétés européennes. Sur les 7,9 milliards d’euros d’investissements chinois en 2022 sur le Vieux Continent, ils ont représenté 4,5 milliards d’euros, d’après le décompte réalisé par l’institut Merics et Rhodium dans une étude publiée début mai. Dans leur méthodologie, ceux-ci ne comptabilisent que les investissements réalisés chaque année et non les montants des projets annoncés.

Omniprésence des batteries électriques

