Pourquoi les grandes entreprises vont devoir améliorer leurs délais de paiement

Le tableau n’est pas si catastrophique. La hausse des délais de paiement des entreprises est restée contenue depuis le début de la crise du Covid, selon le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, remis mardi 28 septembre. Avant la pandémie, les entreprises moyennes payaient en moyenne leurs fournisseurs avec 11,84 jours de retard par rapport aux délais légaux de 60 jours fixés par la loi LME. En juin 2020, ces retards ont cru jusqu’à 15,3 jours, avant de redescendre à 12,84 jours fin 2020.

Depuis, la baisse s’est poursuivie malgré la hausse des prix des matières premières et les pénuries d’approvisionnement, pour s’établir à 12,2 jours cet été. Soit une dégradation de 1,4 jour depuis le début de la pandémie. La situation est un peu meilleure dans l'industrie manufacturière, avec des retards de paiement moyens de 11 jours en moyenne en octobre 2020, contre 10 jours en 2018.

« Après des alertes au début de la crise, nous sommes revenus à des comportements globalement satisfaisants », remarque François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. A ce stade, les pénuries et les tensions d’approvisionnement n’ont pas généré non plus de modifications notables des comportements de paiement des entreprises.

Les administrations s'améliorent

