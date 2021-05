Pourquoi les factures électriques des entreprises vont augmenter avec ou sans refonte de l’Arenh

Branle-bas de combat dans les entreprises. La réforme d’EDF et du mécanisme d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), en cours de négociations entre Paris et Bruxelles, pourrait alourdir leur facture d’électricité. Pour comprendre pourquoi, il faut se plonger au cœur de la composition des prix de l’électricité en France. Un voyage complexe, semé de TURPE, TRV, CEE, CSPE, TCCFE, TDCFE et autres CTA, que L’Usine Nouvelle a réalisé avec comme guide le courtier Opéra Énergie et son didactique Observatoire des prix de l’électricité aux entreprises 2020, publié en mars 2021. Il permet notamment de comprendre pourquoi les factures électriques devraient continuer d’augmenter, que la réforme d’EDF et de l’Arenh aboutisse ou pas.