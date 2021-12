Pourquoi les difficultés de recrutement de Michelin inquiètent (autant) son président, Florent Menegaux

Les pénuries de candidats inquiètent Florent Menegaux, le président du fabricant de pneumatiques Michelin. Et il le fait savoir. Cela a d’abord été le cas lors des journées consacrées aux médias, les 24 et 25 novembre à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). « Nous avons deux usines qui recrutent, Troyes et Cholet. Il y a eu des campagnes de recrutement, mais nous avons eu zéro candidature, déplore-t-il à cette occasion. C’est un phénomène que nous ne connaissions pas. » Puis bis repetita deux jours plus tard dans l’émission On n’arrête pas l’éco sur France Inter. « A Cholet, Troyes et Bourges, nous avons fait des campagnes de recrutement et là, pour la première fois, on a eu zéro candidature », répète le dirigeant sur les ondes.