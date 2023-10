Pourquoi le verrier Arc se trouve de nouveau sous haute surveillance de l'Etat

Dans sa mairie d’Arques (Pas-de-Calais), l’édile Benoît Roussel doit fouiller dans ses photos pour faire le décompte des déplacements de ministres sur sa commune. Quatre visites en moins de deux ans, dont la dernière en avril 2023, du ministre de l’Industrie Roland Lescure avec toujours la même destination : l’usine d’Arc France, qui s’étend sur près de 200 hectares de l’autre côté du rond-point Jacques Durand, du nom de l’ancien dirigeant du groupe.

L’immense usine, toujours le huitième plus grand site industriel de France avec ses 4500 salariés dans le Pas-de-Calais, reste sous étroite surveillance des pouvoirs publics. Au bord du dépôt de bilan, le fleuron des arts de la table a été racheté en 2015 par un riche investisseur américain, Dick Cashin. Huit ans plus tard, le redressement du groupe s’apparente encore à une longue course d’obstacles. Effacée lors du rachat, sa dette s’est alourdie de près de 380 millions d’euros de nouvelles créances à fin 2021. Et le groupe verrier n’a jamais vraiment quitté le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), la petite cellule de hauts fonctionnaires chargés d’épauler les entreprises en difficulté à Bercy.

Des rendez-vous réguliers à Bercy

