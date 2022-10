Pourquoi le modèle économique chinois est chahuté

Pas de suspens à attendre. Le 20e congrès du Parti communiste chinois, qui s’ouvre le 16 octobre à Pékin et ce, pour une semaine, doit consolider encore un peu plus le pouvoir de Xi Jinping sur la Chine. A la tête de l’Etat et du parti depuis dix ans, le dirigeant va rempiler pour un troisième mandat, ce qu’aucun dirigeant chinois n’avait fait depuis Mao Zedong. De quoi lui servir de tremplin vers une présidence à vie, rendue possible par la suppression de la limite à deux mandats successifs. Le seul réel enjeu de ce Congrès concerne le profil de la garde rapprochée dont il s’entourera, ainsi que la ligne politique que Xi Jinping va chercher à imposer.

Une croissance au ralenti en 2022

