Pourquoi le groupe Facebook devient Meta

Le jeudi 28 octobre, lors de la conférence en ligne Connect, Mark Zuckerberg a officialisé le changement de nom du groupe Facebook, en "Meta". Une façon de matérialiser la transformation du géant américain, qui ne repose plus uniquement sur le réseau social Facebook, et sa croyance en l'avenir du "metaverse", un mode d'interaction sociale qui s'appuie sur les réalités virtuelles et augmentées pour mélanger mondes virtuels et monde réel. Notre décryptage.