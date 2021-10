Pourquoi le gouvernement fait pression pour que les salaires augmentent

Flambée des prix de l’énergie, gaz en tête, retour de l’inflation (2,1% en France en un an, 3,4% dans la zone euro, 4,1% en Allemagne), reprise économique… Tous les indicateurs poussent les salariés à réclamer des hausses de salaires pour, a minima, conserver leur pouvoir d’achat. La CGT, Force ouvrière, la FSU, Solidaires et les mouvements lycéens et étudiants appellent à une journée de grève et manifestation, mardi 5 octobre, pour défendre l'emploi et les salaires.