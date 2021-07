Pourquoi la PME française Riber crée un laboratoire commun avec le LAAS à Toulouse

15 jours gratuits et sans engagement

La PME Riber, spécialiste français des équipements d’épitaxie à jets moléculaires (MBE pour molecular beam epitaxy), renforce son partenariat avec le LAAS (Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes) du CNRS à Toulouse. Les deux partenaires ont officialisé fin juin la création du laboratoire commun Epicentre. Les deux parties s’engagent pendant six ans à collaborer au sein de ce laboratoire pour faire avancer l’épitaxie à jets moléculaires, et se préparer à relever les défis technologiques des dispositifs quantiques.