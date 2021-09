Pourquoi la France fait alliance avec les Pays-Bas dans les technologies quantiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hervé Boutet La France et les Pays-Bas se rapprochent sur le quantique, alors que des startups émergent, à l'image du Français Pasqal.

Alliance européenne. La France et les Pays-Bas se rapprochent autour des technologies quantiques. Mardi 31 août, les deux pays ont signé un accord visant à renforcer leurs relations bilatérales sur le sujet, avec l’ambition de "poser les bases de licornes européennes du quantique", selon le secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique Cédric O, cité dans un communiqué commun.

Les coordinateurs des plans d’investissement nationaux déployés pour le secteur vont s’entendre pour mettre sur pied un cadre d’échange visant à attirer des talents et identifier les opportunités de rapprochement et de co-financement bilatérales. Ce faisant, la France s’offre un allié de poids dans la course aux technologies quantiques.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]