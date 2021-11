Pourquoi la COP26, une conférence des États, concerne aussi les entreprises

Le 31 octobre, s’est ouverte à Glasgow la COP26. L’événement réunit des dirigeants et négociateurs des pays qui adhèrent à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, des agences internationales et de nombreux acteurs de la société civile. Cette COP est la première où l’on examinera les progrès réalisés – ou pas – depuis la COP21 et l’accord de Paris. COP signifie Conférence des parties, et ces « parties » sont des pays.