Pourquoi l'inflation est un argument insuffisant lors d'une négociation salariale

Outre-Atlantique, la hausse des prix s’est élevée à 8,5% sur un an en mars, un record depuis quarante ans. Renégocier son salaire en mettant en avant l’inflation apparaît donc pertinent aux Etats-Unis, où près des deux tiers des travailleurs prévoient de demander une augmentation cette année, selon une étude du cabinet de recrutement Robert Half.

Avec la pénurie de main d’œuvre et la prolifération des lois sur la transparence sur les salaires – comme à New York où les employeurs doivent mentionner une fourchette de rémunération sur leurs offres d’emploi depuis le 15 mai – « la période actuelle est exceptionnelle pour réclamer une augmentation », a déclaré Ben Cook, qui dirige une start-up de négociation salariale, au magazine Forbes. Pour Andres Lares, un expert en négociation interviewé par CNBC, l’inflation donne effectivement une bonne raison de parler rémunération avec son manager. Google va d’ailleurs repenser les process d’évaluation de ses salariés, ce qui aboutira à des salaires plus élevés, alors que le groupe avait refusé de les augmenter en décembre malgré l’inflation, selon le média américain.

Un argument avancé lors de recrutements en France

