Pourquoi l'Europe rechigne pour l'instant à déconnecter la Russie de Swift

Suspension de la dernière étape avant la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 par l’Allemagne, interdictions de pénétrer sur le territoire et gel des avoirs de personnalités russes par l’UE, mise au ban de deux banques russes par les Etats-Unis… En début de semaine, l’escalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine avait déjà provoqué son lot de sanctions. Après l’invasion de ce dernier pays par son voisin russe jeudi 24 février, le président américain Joe Biden a ajouté une nouvelle série de mesures coercitives avec notamment quatre autres banques visées et une suppression de plus de la moitié des importations technologiques de la Russie.

Considérée comme une mesure explosive, la déconnexion des institutions financières russes du système de messagerie financière Swift reste pour le moment en suspens.

