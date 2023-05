Pourquoi l'Europe doit se positionner sur la production de circuits intégrés photoniques

L’UE fait de la production de semi-conducteurs un axe-clé de résilience et de souveraineté. Mais cela inclut-il les circuits intégrés photoniques (PIC en anglais pour Photonic integrated circuits), pressentis comme le prochain eldorado des puces avec des impacts d’innovation et de compétitivité sur tous les secteurs industriels ? Pas si sûr. Une étude du cabinet Roland Berger, réalisée pour le compte de PhotonDelta, le plus grand cluster de photonique en Europe, situé à Eindhoven, aux Pays-Bas, tire la sonnette d’alarme. Elle presse l’UE de créer dès maintenant une capacité de production et d’assemblage de ces nouveaux composants. Sans quoi elle risque de prendre un retard irrémédiable sur des puissances comme les Etats-Unis ou la Chine, fortement engagées dans l’industrialisation de cette filière émergente.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]