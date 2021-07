Pourquoi l’avantage de Samsung et LC dans les écrans Oled est compté

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Samsung Ecran Oled souple pour smartphone de Samsung

Les perspectives du marché des écrans Oled s’annoncent plus brillantes que prévu jusqu’ici. Selon Display Supply Chain Consultants (DSCC), un cabinet spécialisé dans les écrans plats, il devrait atteindre 42,5 milliards de dollars en 2021, et 60,6 milliards de dollars en 2025, ce qui représente une augmentation respective de 9% et 11% par rapport aux prévisions antérieures. Cette révision à la hausse est justifiée par un rebond plus vigoureux des ventes de smartphones, mais aussi par le décollage plus rapide d’applications dans les tablettes, les PC portables et les moniteurs informatiques.

Rôle moteur d'Apple

Apple joue un rôle moteur dans la migration des écrans LCD traditionnels vers les écrans Oled, qui offrent l’avantage d’être plus minces, plus contrastés, plus lumineux et moins énergivores. Et ce, tout en libérant le design des produits qui les embarquent grâce à leur souplesse. Le géant californien a pris le virage de cette technologie en 2017 avec son iPhone X, pour ensuite la généraliser à tous les modèles d’iPhone de l’iPhone 12 lancé en 2020. Et selon DSCC, il devrait entamer cette migration pour ses tablettes en 2022, avec un premier iPad à écran Oled de 10,9 pouces.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]