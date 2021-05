Pourquoi il ne faut surtout pas parler de « champion industriel » à Bruxelles

Non, ne parlez pas de champions industriels en Europe. La nouvelle stratégie industrielle que la Commission industrielle doit publier ce 5 mai a peu de chances de reprendre le terme. A Bruxelles, le concept est devenu tabou et a été banni du lexique européen. Son défaut : trop franco-allemand. Depuis 2019 et le refus de la fusion Alstom-Siemens, Paris et Berlin poussent pour une nouvelle stratégie industrielle capable de remettre l’Europe sur le devant de la scène technologique mondiale et de donner naissance à des champions dans des domaines stratégiques.