Pourquoi il est si urgent, pour les industriels français, d'avoir de la visibilité sur les prix de l'électricité après 2025

Les industriels sont au mieux dans le flou, au pire inquiets. Fin 2025, le mécanisme de l’Arenh, l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique, prendra fin. Depuis le 1er janvier 2012, il existe une garantie d’un prix minimum d’électricité à 42 euros le mégawattheure. La part de la consommation couverte par l’Arenh dépend des entreprises mais, pour les électro-intensifs, elle peut atteindre jusqu’à 65 % environ. Parmi eux, 27 font partie du consortium Exeltium, qui bénéficie d’un contrat spécifique avec EDF équivalant à environ 20% de leur consommation jusqu’à 2034. Comme le reste des industriels, il leur faut ensuite s’approvisionner sur le marché de gros, à travers des contrats à terme – généralement d’un à deux ans –, ou aux prix spot, très volatils, pour une livraison du jour au lendemain.

Un nouveau système garantissant compétitivité et prédictibilité du prix de l’électricité doit être trouvé. Et même si on pourrait penser que 2025, c'est loin, en réalité le temps presse.

