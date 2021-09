Pourquoi Fleury Michon conditionne son coût de financement à ses objectifs RSE

Fleury Michon donne de la consistance à ses engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Le spécialiste de la charcuterie, des plats cuisinés et du surimi pour la grande distribution a annoncé conditionner ses lignes de crédits souscrites auprès du Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d’investissement du groupe bancaire, à ses objectifs RSE. « En clair, notre entreprise indexe le coût de l’argent qu’elle emprunte à ses engagements en faveur de ses collaborateurs, de la santé des consommateurs, de l’économie circulaire, de l’environnement et de la qualité des produits », explique à l'Usine Nouvelle Philippe Teisseire, le directeur administratif et financier de l’ETI de 3800 salariés.