Pourquoi cette avalanche de licornes dans la tech française début 2022 ?

© Payfit PayFit illustre l'appétit des investisseurs pour les pépites de la French Tech.

Depuis le début de l’année, pas moins de cinq start-up françaises ont accédé au statut de «licorne», le sobriquet accordé aux entreprises innovantes et non cotées dépassant le milliard de dollars de valorisation. Avec sa plateforme de gestion des dépenses professionnelles, Spendesk est la dernière à avoir accédé à ce rang, dans le cadre d’une levée de fonds de 100 millions d’euros annoncée le 18 janvier. La veille, le fournisseur de solutions robotiques de stockage pour les entrepôts Exotec revendiquait son titre de première licorne industrielle tricolore après avoir reçu quelque 290 millions d’euros de financements.

Quelques jours plus tôt, le spécialiste de la gestion financière des TPE, PME et indépendants, Qonto, et la marketplace Ankorstore communiquaient des valorisations respectives de 4,4 et 1,75 milliard d’euros, après une levée de fonds de 486 millions d’euros pour la première jeune pousse et de 250 millions pour la seconde. Le 6 janvier, l’éditeur de logiciel RH PayFit avait ouvert le bal avec une valorisation à 1,8 milliard d’euros et une levée de plus de 250 millions d’euros. Selon un décompte de L’Usine Nouvelle, la France totalise désormais 26 licornes, dépassant l’objectif fixé par Emmanuel Macron d'en compter 25 d’ici à 2025.

Des investisseurs en quête de performance

