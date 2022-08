Pourquoi Capgemini se lance dans le métavers

Capgemini embarque dans le métavers. L’entreprise de services du numérique (ESN) annonce ce 4 août avoir noué un partenariat avec Unity, dont le moteur graphique équipe de nombreux jeux vidéo. Ce partenariat « a vocation à définir une approche conjointe entre Unity et Capgemini pour adresser l’ensemble des projets de technologies immersives et de métavers de nos clients », présente Alexandre Embry, directeur des technologies et de l’innovation chargé des technologies immersives de l’ESN.

