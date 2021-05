Pourquoi Bruxelles veut exclure plusieurs pays partenaires de projets scientifiques dans le quantique et le spatial

Depuis un mois, une proposition de la Commission européenne émeut la communauté scientifique et la diplomatie européenne : elle vise à restreindre l’accès de ses pays partenaires à des projets de recherche jugés stratégiques dans le quantique et le spatial. Le débat fait écho à la volonté d’autonomie stratégique portée par Bruxelles et à la nouvelle place de la recherche sur la scène géopolitique.