Pour Xavier Ragot, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, "la France a besoin d'un plan d'infrastructures"

© LUC PERENOM ©PERENOM www.perenom.pro Xavier Ragot, le président de l'OFCE estime que la France doit investir davantage dans la formation et les infrastructures.

L'Usine Nouvelle. - La Commission européenne a révisé en hausses ses prévisions de croissance pour la France. Etes-vous confiant sur le redémarrage de la croissance à l’été ?

Xavier Ragot. - Ce que vont faire les ménages de leur surcroît d’épargne va être déterminant dans les prochains mois. La gestion de la crise a bien fonctionné : pendant la crise, le revenu moyen des ménages français s’est stabilisé alors que la consommation a chuté. Cela n’empêche pas des poches de paupérisation, notamment chez les jeunes, mais il y aura près de 160 milliards d’euros d’épargne forcée en 2021. C’est un niveau inédit.



Les ménages vont-ils retourner au restaurant, faire des achats importants? C’est ce qui s’est passé l’été dernier avec un redémarrage soutenu de la consommation. On voit se dessiner la même chose en ce moment en Israël et en Grande-Bretagne par exemple. Si les ménages ne consomment ne serait-ce que 20 % de leur surcroît d’épargne, cela pourrait entrainer 1,4 point de croissance en plus pour fin 2022 par rapport à un scénario où cette richesse accumulée n’est pas consommée. Le PIB pour 2022 pourrait atteindre 6 % et la hausse du taux de chômage serait contenue à 8,7 %, contre 9, 4 % sinon. Il faut inciter les gens à consommer. C’est ce que le gouvernement s’emploie à faire en donnant un calendrier précis, mais il faut d’abord rassurer sur les conditions sanitaires.

Comment organiser la sortie des dispositifs d’urgence pour les entreprises ?



La crise a été très hétérogène. En dehors du matériel de transport, l’industrie a été peu touchée. La chute s’est concentrée sur les services. Je suis pour une sortie très progressive et différenciée des dispositifs de soutien aux entreprises.

[...]