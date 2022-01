Pour recruter, cette entreprise de préfabrication béton a créé son propre cursus de formation

Une formation dédiée à la préfabrication béton. Face aux difficultés de recrutement et au constat qu’il n’existe pas de cursus spécifique pour ce métier, mais diverses spécialisations par filière (maçonnerie, électricité…), le groupe Citygie (90 personnes, 15 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021) a décidé de créer son propre cycle d’enseignement, avec une première promotion attendue dès le 31 janvier. « Dans les prochaines années, la construction va de plus en plus se décaler vers des sites industriels. Une usine, ce sont des process, dans un environnement assez réglementé », souligne Eric Piroud, directeur général.