Pour Luca de Meo (Renault), «la première bataille est celle de la valeur ajoutée»

Comment concilier voiture électrique et Made in France ? La question était sur toutes les lèvres mardi 26 octobre à la journée de la filière automobile française. Réunis à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, les industriels ont largement commenté le plan France 2030 et le paquet législatif européen Fit For 55. Le directeur général de Renault, Luca de Meo, a présenté sa stratégie pour améliorer la compétitivité de la France.