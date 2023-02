Pour les sites énergo-intensifs français, l’heure du redémarrage arrive

C’est un des signaux d’une reprise plus générale. L’usine d’Aluminium Dunkerque (Nord) devrait tourner à nouveau à pleine capacité courant mai. «Les prix de l’électricité moins élevés qu’à l’été sont l’une des raisons qui nous permettent de relancer progressivement nos cuves arrêtées», rapporte le PDG du producteur d’aluminium primaire, Guillaume de Goÿs. Le plus gros consommateur d’électricité en France, avec 4 Twh consommés chaque année, avait mis à l’arrêt une partie de ses cuves «à la suite de l’explosion des prix du gaz et de l’électricité, qui a pu atteindre entre 800 et 1 000 euros pour les prix futurs en août 2022», rappelle l’industriel.

Reflux des prix du gaz et de l'électricité

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]