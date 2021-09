Pour les industriels allemands, la future coalition devra vite définir une stratégie d'investissement

15 jours gratuits et sans engagement

Peter Fenkl parcourt au pas de charge la nouvelle extension de son usine à une grosse heure au nord de Stuttgart. Le directeur général de Ziehl Abegg, qui fabrique des ventilateurs, a pris la décision au plus fort de la première vague de la pandémie, fin mars 2020, d’investir 36 millions dans le bâtiment et les nouvelles lignes de production entièrement automatisées. « Nous n’avions pas besoin de la capacité supplémentaire, mais on s’est dit qu’il fallait mieux investir à un moment de creux plutôt que quand tout le monde repartirait », se félicite le patron de l’entreprise typique du Mittelstand, ce tissu de sociétés familiales qui fait la force de l’industrie allemande. L’activité du fabricant, qui exporte 80 % de la production, a redémarré sur les chapeaux de roues, malgré les difficultés d’approvisionnement en semi-conducteur. « Notre principal frein, c’est le manque de conteneurs. Les tarifs vers la Chine ont été multipliés par dix », regrette l’industriel.