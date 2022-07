Pour le pouvoir d'achat, le gouvernement veut mieux rémunérer le travail et baisser le prix de l'énergie

Face à une inflation galopante, la réaction de l’exécutif était attendue. Le gouvernement a finalement présenté jeudi 7 juillet un paquet de mesures chiffrées à environ 20 milliards d’euros pour redonner de l’air aux Français confrontés à la hausse des prix. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir plusieurs institutions comme la Banque de France. De manière générale, les mesures du gouvernement pour lutter contre l’inflation ont un « coût budgétaire significatif » et elles « devraient autant que possible demeurer temporaires et ciblées », affirme ainsi son gouverneur, François Villeroy de Galhau, dans une lettre à l’attention du président de la République.

Proposées pour l’essentiel dans deux textes qui seront discutés au Parlement – un projet de loi pour la protection du pouvoir d’achat et un projet de loi de finances rectificative pour 2022 –, ces mesures visent principalement à faire en sorte que le travail paie davantage et à limiter les répercussions de la hausse des prix de l’énergie sur le porte-monnaie des Français.

La "prime Macron" pérennisée

[...]