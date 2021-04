Pour le confinement saison 3, des entreprises mieux préparées mais des inquiétudes renouvelées

Au lendemain de l’annonce par le président de la République d’un troisième confinement, les entreprises étaient encore un peu dans l’expectative. Les mesures ont un goût de revenez-y, et si certains sujets sont rodés d’autres promettent leur lot de difficultés. « La fermeture des écoles va peut-être perturber l'organisation mais on ne connaît pas encore l'ampleur de ces changements. Nous avons demandé à nos manager d'être attentifs aux situations familiales et de les gérer avec un triptyque congés, renforcement du télétravail quand c'est possible et en dernier recours le chômage partiel », explique Bernard Reybier, le PDG du groupe Fermob qui fabrique du mobilier de jardin dans l’Ain.