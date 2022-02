Pour l'élection présidentielle, des entrepreneurs lancent un manifeste écologique et social

La Galerie de la Paléontologie de Paris du Muséum d’histoire naturelle, à l’entrée du Jardin des Plantes (Paris), investie par des entrepreneurs. C’est dans ce lieu emblématique que le Mouvement Impact France a présenté son manifeste de l’économie de demain pour « stopper la sixième extinction de masse ». Des propositions destinées, entre autres, aux candidats à l’élection présidentielle. Une économie qui doit réduire de 5% ses émissions de CO2 chaque année, notamment en concentrant les achats majoritairement en France et en Europe, et qui doit mieux représenter les parties prenantes de l’entreprise dans la gouvernance et la diversité, mais aussi permettre un partage équitable des bénéfices entre les salariés.