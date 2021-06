Pour Jean Tirole, sans une tarification volontariste du carbone, la transition climatique est mal partie

En politique, l’action est souvent plus coûteuse que l’inaction. Le changement remet en cause des positions établies, les bénéfices interviennent à moyen terme, et les sujets complexes appellent des réponses qui ne sont ni univoques, ni simplistes donc difficiles à « vendre ». En revanche l’inaction handicape la société dans son ensemble à moyen terme. C’est avec ce constat en tête que les économistes Pascal Blanchard et Jean Tirole ont établi et formulé des solutions aux grands défis économiques comme le leur avait demandé le Président de la République. Leur commission s’est attaquée à trois défis : le changement climatique, le vieillissement de la population, les inégalités : «ils ont en commun que les effets d’une procrastination politique sont différés dans le temps», a expliqué Jean Tirole. Différés mais pas moins graves.