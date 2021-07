Pour Franck Riester, "beaucoup d'entreprises sont déjà reparties à l'export"

L'Usine Nouvelle - Quel bilan tirez-vous du plan de relance export ?

Franck Riester - Il est satisfaisant. Le déploiement de ce plan, qui représente 247 millions d’euros, a démarré progressivement car les entreprises ne pouvaient pas encore se déplacer à l’international et de nombreux salons avaient été annulés, mais il accélère depuis le deuxième trimestre 2021. Plus de 5000 chèques relance export ont déjà été utilisés. Le recrutement des VIE [ndlr : Volontariat international en entreprise] a été ralenti depuis le début de la crise sanitaire en raison des fortes restrictions aux déplacements, mais les départs dans leurs pays d’affectation repartent depuis le printemps et nous sommes mobilisés pour donner cette opportunité à un maximum de nos jeunes. Nous travaillons, avec les acteurs de l’export, à ajuster certaines des mesures d’aide pour faciliter l’utilisation du chèque relance et ouvrir le champ des possibles, par exemple pour aider les PME à numériser leur démarche export. Nous mettons aussi des moyens pour la communication internationale sur la marque France.